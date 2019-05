Rezultate Loto 6 din 49, duminica, 26 mai 2019

Duminică, 26 mai, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 23 mai, Loteria Română a acordat 12.053 de castiguri în valoare totală de 879.188,61 lei.JOKER: 1 8 18 12 24 + 18NOROC PLUS: 7 0 2 4 1 0LOTO 6/49: 16 43 48 14 19 26NOROC: 7 5 5 3 0 9 7SUPER LOTO 5/40: 11 37 24 6 40 15SUPER NOROC: 9 7 8 1 0 9La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,87 milioane de lei (peste 394.000 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 2,91 milioane de lei (aproximativ 612.000 de euro).La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 9,7 milioane de lei (peste 2 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de aproximativ 139.000 de lei (peste 29.000 de euro).La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 146.000 de lei (peste 30.600 de euro).La Loto 5/40, la categoria a II-a, este in joc un report in valoare de peste 46.000 lei, iar la Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 328.000 de lei (aproximativ 69.000 de euro).