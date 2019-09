Rezultate Loto 6 din 49, duminica, 29 septembrie 2019

Duminică, 29 septembrie 2019, au avut loc noi trageri loto.14, 26, 48, 43, 40, 103 8 3 9 3 5 89 4 1 9 4 326613913 / 31, 32, 19, 22, 3535, 11, 2, 39, 24, 33La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,44 milioane lei (peste 1,77 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,14 milioane lei (peste 241.800 euro).La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 16,68 milioane lei (peste 3,51 milioane euro), in timp ce reportul categoriei I la Noroc Plus este aprox. 82.500 lei (peste 17.300 euro).La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 543.000 lei (peste 114.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 64.700 lei (peste 13.600 euro).