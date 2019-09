Rezultate Loto 6 din 49, duminica, 8 septembrie 2019

Duminică, 8 septembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc şi se înregistrează un report uriaş la Joker., 43, 4, 48, 29, 44, 234, 7, 3, 17, 5, 40: 14 + 27, 3, 32, 2, 119 4 2 1 7 5 65 9 6 0 7 72 37 7 2 4La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 15,10 milioane lei (aprox. 3,20 milioane euro), in timp ce reportul categoriei I la Noroc Plus este peste 53.700 lei (peste 11.350 euro).La categoria Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1 milion lei (peste 215.000 euro), în timp ce reportul categoriei I la Noroc Plus este peste 68.200 lei (peste 14.400 euro).La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 175.000 lei (peste 37.100 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 47.200 (aprox. 10.000 euro).La tragerile loto de joi, 5 septembrie, s-au înregistrat 15.748 de câştiguri, în valoare totală de 709.602,14 lei.