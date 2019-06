Rezultate Loto 6 din 49, duminica, 9 iunie 2019

Loteria Română continuă, duminică, 9 iunie 2019, seria extragerilor. La tragerile de joi, 6 iunie, Loteria Română a acordat 16.881 câştiguri în valoare totală de 885.591,11 lei.La categoria I a jocului Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de peste 656.000 lei (aproximativ 140.000 de euro) iar La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,4 milioane lei (peste 510.000 de euro).La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 10,36 milioane lei (aproximativ 2,2 milioane euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 101.600 de lei (peste 21.500 de euro). Pentru jocul Noroc Plus, reportul categoriei I este in valoare de peste 208.700 lei (peste 44.000 de euro).La Loto 5/40, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 127.000 de lei (peste 27.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 341.500 lei (peste 72.000 euro).25, 30, 2, 49, 15, 312 / 34, 11, 21, 40, 4324, 11, 6, 33, 29, 279 3 9 0 4 8 22 9 5 9 1 57 9 5 6 5 0