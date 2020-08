Rezultate Loto: 6 din 49, Noroc si Joker - numerele extrase duminica, 16 august

Loteria Română a continuat, duminică, 16 august 2020, seria extragerilor Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7,25 milioane lei (peste 1,5 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 824.000 de lei (peste 170.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 9,14 milioane lei (aproximativ 1,9 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 197.000 de lei (aproximativ 40.800 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 65.000 de lei (aproximativ 13.500 de euro).

Loto 6/49: 47 11 17 35 3 29

Joker: (18) 23 28 11 35 18

Loto 5/40: 37 21 34 10 28 38

Noroc: 9 2 7 3 6 6 1

Super noroc: 1 3 3 7 2 0

Noroc plus: 2 8 7 3 5 9