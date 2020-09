Rezultate oficiale in procent de 98% din numararea voturilor: Nicușor Dan are peste 4 procente in fața Gabrielei Firea. La ce sectoare nu se știe inca cine a caștigat

Biroul Electoral Central a anunțat în această dimineață că dupăcentralizarea a 97,46% dintre voturi, candidatul independent Nicuşor Dan, susţinut de PNL şi USR PLUS, a obţinut 42,78% dintre voturi pentru funcţia de primar general al Capitalei, iar actualul edil, Gabriela Firea, candidatul PSD – 37,99%. Pe locul al treilea se află Traian Băsescu, candidatul PMP, […] The post Rezultate oficiale în procent de 98% din numărarea voturilor: Nicușor Dan are peste 4 procente în fața Gabrielei Firea. La ce sectoare nu se știe încă cine a câștigat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.