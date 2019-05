Rezultate partiale BEC la Alegerile europarlamentare: PNL - 26,35%, PSD - 23,16%, Alianta 2020 USR PLUS - 21,24%

alegeri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rezultate partiale BEC la Alegerile europarlamentare dau PNL castigator cu 26,35%, urmat de PSD - 23,16% si Alianta 2020 USR PLUS cu 21,24%. In Parlamentul European, vor mai intri reprezentanti ai Pro Romania, care a obtinut 6,8%, UDMR - 6.09% si PMP - 5.67%. Diaspora schimba legea dupa haosul de la vot Pana la aceasta ora au fost numarate 70%. Urmatorul anunt va fi facut la ora 15:00. Pe cine au trimis romanii in Parlamentul European? Biroul Electoral Central este asteptat sa valideze rezultatul alegerilor europarlamentare de duminica. Datele vor fi trimise la Curtea Constitutionala si, ulterior, la Parlamentul European pentru validarea mandatelor. Potrivit informatiilor pe care le avem la aceasta ora, R ...