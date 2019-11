Rezultate pe judete: unde a castigat Klaus Iohannis. Presedintele, invingator in cateva fiefuri mari ale PSD

Principalii doi candidati la alegerile prezidentiale, care au intrat in turul doi, si-au disputat judetele in care PNL si PSD au influenta. Astfel, Iohannis a inregistrat o victorie categorica la Sibiu, Iasi si in Timis, dar a reusit sa se impuna si in mai multe judete controlate de PSD.

Klaus Iohannis a obtinut cel mai bun scor in judetul Sibiu, unde a fost votat de 66,76 % dintre alegatori, urmat de Dan Barna cu 11,02 %, potrivit numaratorii paralele efectuata de Organizatia Judeteana a PNL.

Interesant este si ca Iohannis s-a clasat pe primul loc in judetul Mures, un fief al UDMR, fiind urmat de Kelemen Hunor.

Dincolo de judetele liberale, unde seful statului s-a clasat pe primul loc, s-au inregistrat cateva surprize majore in unele judete controlate de PSD.

O surpriza a constituit-o victoria din judetul Neamt, al baronului local Ionel Arsene, lider cu influenta in PSD.

Klaus Iohannis a castigat primul tur cu 36,31%, potrivit numaratorii paralele efectuata de PNL Neamt. Pe pozitia a doua s-a clasat Viorica Dancila, care a intrunit 26,08% dintre voturi.

Situatia a fost similara si la Constanta, un alt fief important al PSD, unde presedintele a luat un numar aproximativ dubli fata de Viorica Dancila. 123.000 vs. 62.515 voturi.

Si Vasluiul a primit o lovitura la primul tur de scrutin. Judetul condus de Dumitru Buzatu a votat masiv pentru Klaus Iohannis. In plus, s-a aflat printre judetele codase, la prezenta.

Potrivit rezultatelor partiale centralizate de BEC, dupa numararea voturilor din 392 de sectii de votare din cele 536, Klaus Iohannis a primit 35.342 de voturi, iar Viorica Dancila, 33.685 voturi.

Si la Tulcea, la baronul Horia Teodorescu, filiala din care face parte si Eugen Teodorovici, PSD a pierdut cu un scor incredibil.

Candidatul PNL, Klaus Iohannis a obtinut, in urma primului tur de scrutin, 39,26% din voturile valabil exprimate, iar Viorica Dancila, 23,39% din voturi.

Victorie pentru Iohannis si la Bacau, unde Iohannis a obtinut 36,6% din voturi, in timp ce Dancila a luat 25,4%. Acelasi rezultat surprinzator s-a inregistrat la Botosani, unde Klaus Iohannis a primit 42,633 de voturi, iarViorica Dancila – 39,907 voturi.

Practic, Moldova, o regiune traditional social-democrata a votat Klaus Iohannis.

Judetele in care a castigat Viorica Dancila

Presedintele PSD, Viorica Dancila si-a intarit sustinerea in special in zona de sud si in special in Oltenia.

Viorica Dancila a obtinut 42,99% din voturile din judetul Olt in primul tur al alegerilor prezidentiale, fiind urmata de candidatul PNL, presedintele Klaus Iohannis, cu 29,72% din voturi.

O victorie categorica a avut liderul PSD in judetul din care provine, Teleorman. Mai exact, a obtinut 47% din voturile exprimate, fiind secondata de Iohannis cu 30% din voturi.

Si la Buzau condus de Marcel Ciolacu, PSD a castigat, dupa ce la alegerile europarlamentare obtinuse un scor foarte mic. Viorica Dancila a obtinut 34,56 % din voturile valabil exprimate, ea fiind urmata de candidatul PNL, Klaus Iohannis cu 29,69 %.

Interesant este ca pe locul trei s-a aflat Mircea Diaconu cu 13,42% , potrivit BEJ Buzau.

A mai castigat Dancila in Dolj, cu 36,87%, fata de 31,96% pentru Iohannis, la Gorj, unde PSD are 37,54%, in timp ce PNL a inregistrat 30,06%, dar si Mehedinti, unde PSD a primit 39,79% din voturi, in timp ce PNL, 34,84%.

La Giurgiu, PSD a primit 42,85% din voturi, iar candidatul PNL, Klaus Iohannis, 30,5% din voturi.

La Arges, PSD a castigat cu 30,88%, iar PNL s-a aflat la mica distanta, cu 30,19%. Un alt judet unde PSD a castigat, la limita, este Ialomita, unde PSD a primit 32,71%, in timp ce PNL – 32,13%.

Cu galben – judetele in care a castigat Iohannis, cu rosu – judetele in care a castigat Viorica Dancila. Candidatul UDMR Kelemen Hunor a castigat in judetele Harghita si Covasna – marcate cu verde

