Rezultate provizorii alegeri europarlamentare 2019: PNL se situeaza pe primul loc

Alegerile europarlamentare si referendumul convocat de presedintele Klaus Iohannis i-au scos la urne pe romani intr-o mobilizare fara precedent.

Aproape 9 milioane de oameni au raspuns prezent la votul din 26 mai, care a insemnat in primul rand o infrangere a principalului partid de guvernamant - PSD - si al aliatului acestuia, ALDE.

Primele rezultate partiale oficiale vor fi comunicate astazi de Biroul Electoral Central. Ora la care informatiile vor fi disponibile si date publicitatii sunt 11,00, 15,00, 17,00, 20,00 pentru ora de referinta a datelor 9,00, 13,00, 15,00, 18,00.

Prezenta pe tara la referendumul convocat de presedintele Klaus Iohannis a fost, duminica, pana la ora 21,00, cand s-au inchis urnele, de 41,23%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central, iar pentru alegerile europarlamentare de 48,95%.

Conform Agerpres, PNL a obtinut la alegerile europarlamentare de duminica 26,79% dintre voturi, PSD - 23,38%, iar Alianta USR PLUS - 21,40%, potrivit rezultatelor provizorii obtinute dupa centralizarea datelor din 18.705 sectii de votare din tara din totalul de 18.730.

Totodata, pentru UDMR au votat 5,44% dintre alegatori, 6,61% - pentru Pro Romania, 4,24% - ALDE si 5,65% - PMP.

In ceea ce priveste votul in diaspora, dupa centralizarea datelor din 309 de sectii din cele 441 deschise in strainatate, pe primul loc in preferintele alegatorilor se afla Alianta USR PLUS - 41,42%, urmata de PNL - 31,34%; PMP - 9,80%; PSD - 3,09%; Pro Romania - 2,86%; ALDE - 1,22%.

