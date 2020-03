Rezultatele au venit dupa 4 zile. 12 dintre romanii repatriați și carantinați la Techirghiol, transferați la Boli Infecțioase

12 români care au fost repatriați din Italia și carantinați la Sanatoriul Balnear din Techirghiol au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Alți 380 de români repatriați din Italia și care au ajuns la Constanța, vineri, nu vor mai fi în carantină pe litoral, ci trimiși în județele de origine. „Au venit rezultatele testelor care The post Rezultatele au venit după 4 zile. 12 dintre românii repatriați și carantinați la Techirghiol, transferați la Boli Infecțioase appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.