Rezultatele Concursului National de indemanare pe bicicleta si educatie rutiera „Cupa DHS"– faza judeteana

In data de 4 iunie 2019 s-a desfasurat in Municipiul Iasi, pe spatiul public situat in Piata Prieteniei Romano-Elene, faza judeteana a Concursului National de indemanare pe bicicleta si educatie rutiera „Cupa DHS" – editia a X-a, cuprins in Calendarul Activitatilor Educative Nationale. Competitia a fost organizata de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi in parteneriat cu Inspectoratul de Politie al Judetului Iasi – Serviciul Politiei Rutiere, Primaria Municipiului Iasi, Asociatia Clubului Sportiv Silver Fox Deva. Organizatorii acestui concurs au urmarit: promovarea unui stil de viata sanatos prin miscare, prevenirea producerii accidentelor de circulatie in randul elevilor, prin insusir ...