Rezultatele primei zile a celei de-a 7-a editii a competitiei "Dolphin Cup" ce se desfasoara pe terenurile Complexului Sportiv al Academiei Hagi

Vineri au debutat, pe terenurile Complexului Sportiv al Academiei Hagi, întrecerile celei de-a 7-a ediții a competiției "Dolphin Cup", categoriile 2009, 2010 și 2011, informează Academiahagi.ro. Iată rezultatele înregistrate până acum:Program Categoria 2009 - Dolphin Cup 2018Vineri, 14 iunie 2019:ora 9.00 New Stars București - Stars Brăila 0-2 (Grupa A)ora 9.00 Academia Hagi - Zimbru Chișinău 3-1 (Grupa A)ora 10.00 FCSB - Sportul Onești 5-3 (Grupa B)ora 10.00 Interstar Sibiu - Corona Brașov 8-1 (Grupa B)ora 11.00 Atletico Arad - Poli Iași 6-2 (Grupa C)ora 11.00 Champion București - Athletic Slatina 3-1 (Grupa C)ora 12.00 Prosport Academy - UTA Arad 9-1 (Grupa D)ora 12.00 Luceafărul Tr. Severin - FC Farul 3-0 (Grupa D)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ora 16.00 Academia Hagi - New Stars București 9-0 (Grupa A)ora 16.00 Zimbru Chișinău - Stars Brăila 1-1 (Grupa A)ora 17.00 FCSB - Interstar Sibiu (Grupa B) 3-3ora 17.00 Sportul Onești - Corona Brașov 10-4 (Grupa B)ora 18.00 Athletic Slatina - Poli Iași 1-4 (Grupa C)ora 18.00 Atletico Arad - Champion București 5-1 (Grupa C)ora 19.00 Prosport Academy - Luceafărul Tr. Severin 5-1 (Grupa D)​ora 19.00 UTA Arad - FC Farul 2-0 (Grupa D)Clasament Grupa A: 1.Academia Hagi 6p, 2.Stars Brăila 4p, 3.Zimbru Chișinău 1p, New Stars București 0p.Clasament Grupa B: 1.Interstar Sibiu 4p, 2.FCSB 4p, 3.Sportul Onești 3p, 4.Corona Brașov 0p.Clasament Grupa C: 1.Atletico Arad 6p, 2.Poli Iași 3p, 3.Champion București 3p, 4.Athletic Slatina 0p.Clasament Grupa D: 1.Prosport Academy 6p, 2.Luceafărul Tr. Severin 3p, 3.UTA Arad 3p, 4.FC Farul 0p.Sâmbătă, 15 iunie 2019:ora 9.00 Academia Hagi - Stars Brăila (Grupa A)ora 9.00 Zimbru Chișinău - New Stars București (Grupa A)ora 10.00 FCSB - Corona Brașov (Grupa B)ora 10.00 Sportul Onești - Interstar Sibiu (Grupa B)ora 11.00 Poli Iași - Champion București (Grupa C)ora 11.00 Atletico Arad - Athletic Slatina (Grupa C)ora 12.00 Prosport Academy - FC Farul (Grupa D)ora 12.00 UTA Arad - Luceafărul Tr. Severin (Grupa D)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ora 16.00 Turneul 9-16: 3A - 4Bora 16.00 Turneul 9-16: 3B - 4Aora 17.00 Turneul 9-16: 3C - 4Dora 17.00 Turneul 9-16: 3D - 4Cora 18.00 Sfert de finală: 1A - 2Bora 18.00 Sfert de finală: 1B - 2Aora 19.00 Sfert de finală: 1C - 2D​ora 19.00 Sfert de finală: 1D - 2CDuminică, 16 iunie 2019:ora 8.00 Locurile 13-16: Pierzătoare 3A/4B - Pierzătoare 3C/4Dora 8.00 Locurile 13-16: Pierzătoare 3B/4A - Pierzătoare 3D/4Cora 9.00 Locurile 9-12: Câștigătoare 3A/4B - Câștigătoare 3C/4Dora 9.00 Locurile 9-12: Câștigătoare 3B/4A - Câștigătoare 3D/4Cora 10.00 Locurile 5-8: Pierzătoare 1A/2B - Pierzătoare 1C/2Dora 10.00 Locurile 5-8: Pierzătoare 1B/2A - Pierzătoare 1D/2Cora 11.00 Semifinale: Câștigătoare 1A/2B - Câștigătoare 1C/2Dora 11.00 Semifinale: Câștigătoare 1B/2A - Câștigătoare