Rezultatele testelor PCR primite in timp real prin SMS. Implicarea medicilor de familie schimba procesul raportarii

Fluxul informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se modifică începând de săptămâna viitoare, prin actualizarea platformei informatice de colectare a datelor, a anunțat Ministerul Sănătăţii. Potrivit MS, având în vedere noile prevederi legale conform cărora medicii de familie vor prelua monitorizarea persoanele asimptomatice infectate cu noul coronavirus, dar şi pentru […] The post Rezultatele testelor PCR primite în timp real prin SMS. Implicarea medicilor de familie schimbă procesul raportării appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.