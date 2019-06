Ricardo de la Puterea Dragostei arunca bomba si face acuzatii dure: "Raluca vorbeste si azi cu barbati de la videochat" 

Raluca si Ricardo2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ricardo si Raluca au format, multa vreme, un cuplu la Puterea dragostei! In ciuda neintelegerilor avute in casa, ei s-au consolidate ca pereche, iar, dupa plecarea din show, au decis sa fie impreuna pana la capat! In mod surprinzator insa, la intoarcerea din vacanta petrecuta in Grecia, Ricardo si Raluca au decis sa nu mai fie impreuna. ”Nu ne mai intelegeam deloc, am tras de relatia asta cat am putut in sejurul avut. Ce sa va spun, parca nimic nu mai conta! Ea a devenit din ce in ce mai rece, era atenta doar la telefon, lucru care mie nu mi-a placut. Avea prea multe drame, va spun sincer, ne certam in fiecare zi. O deranja ca eu eram prea incapatanat si ca plec in State. In fine, asta a fost ...