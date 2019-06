Ricardo de la Puterea dragostei, dezvaluiri incredibile despre relatia cu Raluca! ”Am facut sex pe unde nimeni nu a banuit”

Ricardo si Raluca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Raluca a plecat, sambata, de la Puterea dragostei, la doar cateva zile de la iesirea lui Ricardo din emisiunea amoroasa! "Fara el, nu mai are niciun sens sa raman aici. Drumul meu s-a terminat in competitie", a spus tanara in gala. De partea cealalta, nici Ricardo nu s-a lasat mai prejos. Intr-un interviu pentru WOWbiz.ro, fostul concurent a declarat ca o iubeste enorm pe Raluca, pe care considera jumatatea lui, indiferent de certurile avute, de-a lungul timpului. "Ea este finuta, frumoasa, perfecta pentru mine si pentru felul meu de a fi, energic, gelos, orgolios….Imi este tare dor sa o tin in brate si sa o protejez de toti si de toate", a spus barbatul. Vezi si:&n ...