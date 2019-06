Rihanna a fost numita oficial de Forbes cea mai bogata cantareata din lume! Vezi ce avere are artista

Rihanna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Desi multi se asteptau ca Madonna sau Beyonce sa primeasca acest titlu, revista Forbes a anuntat ca Rihanna e cea mai bogata cantareata din lume. Robyn Rihanna Fenty, pe numele din buletin, are o avere estimata la 600 de milioane de dolari.Veniturile cantaretei provin din turneele si vanzarile sale de discuri, dar si din afacerile pe care le are: promoveaza un brand de lenjerie intima si o marca de produse de machiaj. Vezi si: Kim Kardashian vrea sa-si schimbe meseria. Va putea profesa de-abia in 2022 In acest top Forbes mai apar Madonna , cu 570 de milioane de dolari, Celine Dion, cu 450 de milioane de dolari si Beyonce, cu 400 de milioane de dolari. Pentru T Magazine, suplimentul de fash ...