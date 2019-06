Rihanna a inchiriat o insula pentru videoclipurile noului ei album. Suma imensa pe care o plateste

Rihanna2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rihanna plateste bani seriosi pentru a-si pune in practica ideile. Artista pregateste un un nou album, iar pentru realizarea videoclipurilor a inchiriat o insula de 1,5 km patrati din estul Angliei. Cantareata americana, nascuta in Barbados, s-a mutat de circa un an la Londra, unde pregateste intens cel de-al noualea album din cariera. Piesele de pe noul album vor avea nevoie de videoclipuri, iar Rihanna a decis sa filmeze totul pe o insula izolata din estuarul raului Blackwater, din estul Angliei. Vezi si: Rihanna a fost numita oficial de Forbes cea mai bogata cantareata din lume! Vezi ce avere are artista Insula Osea, care are o istorie bogata, fiind folosita si in scop militar, si ca baza de tratam ...