Rihanna reactioneaza la masacrul din Sudan. Mesajul solidar pentru evenimentele petrecute in statul african

Rihanna a postat un mesaj cu referire la victimele din Sudan. Dupa ce a depasit-o pe Madonna, cea mai bogata cantareata din lume a oferit un mesaj foarte puternic emotional pentru a-i face pe oamenii din intreaga lume sa constietizeze gravitatea situatiei din Sudan. Rihanna a postat un Instastory cu urmatorul mesaj: "Trag in oamenii din case, le violeaza femeile, le ard trupurile, le arunca in Nil, ca pe niste paraziti, ii chinuie pe oameni urinand pe ei, facand sa bea apa din canal, terorizand strazile si oprindu-i pe musulmani sa nu mearga la rugaciune. Mai mult le-au taiat si internetul. Raspanditi stirea. Constientizati gravitatea problemei." , a postat artista in varsta de 31 de ani. ...