Risca sa faca inchisoare in Dubai dupa ce a insultat-o pe Facebook pe sotia fostului sot

O britanica ar putea face doi ani de inchisoare in Dubai pentru ca ar fi folosit limbaj necorespunzator cu privire la noua sotie a fostului sot, pe , conform activistilor, scrie The Guardian. Laleh Shahravesh, in varsta de 55 de ani, originara din sud-vestul Londrei, a fost arestata impreuna cu fiica sa adolescenta pe aeroportul din Dubai in martie. Ea ar putea face doi ani de inchisoare si ar putea fi nevoita sa plateasca o amenda de 50.000 de lire pentru doua postari de pe pe care le-a facut cand locuia in Marea Britanie in 2016, conform gruparii de activisti Detained in Dubai („Retinuti in Dubai"). Platforma de jocuri in cadrul aplicatiei Snapchat, pentru a pastra utilizatorii tineri Femeia se afla ...