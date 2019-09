Riscul de recesiune in Germania a crescut odata cu scaderea comenzilor industriale

Comenzile din industrie în Germania au înregistrat o scădere peste aşteptări în luna iulie, ca urmare a cererii slabe de peste hotare, arată datele statistice publicate joi, ceea ce ar putea arunca prima economie a Europei în recesiune în trimestrul al treilea, informează Reuters preluat de agerpres.

Economia dependentă de exporturi a Germaniei are de suferit de pe urma încetinirii economiei mondiale, la care se adaugă incertitudinile provocate de disputele comerciale internaţionale şi ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.În luna iulie, comenzile pentru bunuri 'Made in Germany' au coborât cu 2,7% comparativ cu luna iunie, ca urmare a scăderii semnificative a cererii venite din ţările din afara zonei euro, a informat joi Ministerul Economiei din Germania. Cifrele oficiale sunt sub estimările analiştilor intervievaţi de Reuters, care mizau pe o contracţie de 1,5%. În ritm anual, comenzile din industrie au scăzut cu 5,6%, afectate de disputele comerciale dintre Washington şi Beijing."Scăderea comenzilor noi înseamnă un risc crescut de recesiune pentru economia germană", susţine analistul VP Bank, Thomas Gitzel."Evoluţia comenzilor industriale este o dovadă a trendului descrescător înregistrat de industria Germaniei în ultimele 18 luni", apreciază, la rândul său, economistul ING Bank, Carsten Brzeski.Produsul Intern Brut al Germaniei s-a contractat cu 0,1% în trimestrul al doilea. Dacă economia Germaniei se va contracta şi în trimestrul al treilea, în perioada iulie - septembrie, atunci prima economie europeană va intra în recesiune tehnică."În contextul conflictelor comerciale internaţionale nerezolvate şi al aşteptărilor limitate ale companiilor din sectorul manufacturier, nu există niciun semnal referitor la o îmbunătăţire fundamentală în sectorul industrial în lunile următoare", a subliniat Ministerul Economiei.În pofida semnalelor din ultima perioadă, ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a declarat joi că nu există un pericol de recesiune."După mai mulţi ani de creştere solidă, vedem în prezent o încetinire a economiei, dar nu o recesiune", a declarat Peter Altmaier, într-un interviu publicat de Funke Media Group. "Trebuie să aşteptăm să vedem cum vor evolua lucrurile în trimestrul al treilea şi al patrulea. Ne aşteptăm ca pe ansamblul anului 2019 să avem o creştere economică moderată", a adăugat el.Oficial, Guvernul de la Berlin mizează în acest an pe o creştere economică de 0,5%, după un avans de 1,5% în 2018. Acesta ar fi cel mai slab ritm de creştere înregistrat de Germania după 2013, anul în care zona euro se confrunta cu criza datoriilor suverane.