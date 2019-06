Riscurile unui conflict in Golf cresc, avertizeaza analistii, dupa atacurile de joi asupra a doua tancuri petroliere

Petrolier atacat in stramtoarea Ormuz google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atacurile repetate impotriva navelor si instalatiilor petroliere din regiunea Golfului risca sa perturbe piata mondiala si sa provoace un conflict armat care sa implice Iranul, cred analistii citati de AFP. Joi, doua petroliere, unul norvegian si altul japonez, au fost tinta unui atac de origine nedeterminata in marea Oman, la intrarea in Golf, o regiune cruciala pentru piata aurului negru. Atacul din apropierea stramtorii Ormuz, un punct strategic pe unde tranziteaza o treime din petrolul transportat pe cale maritima in lume, a determinat o crestere a pretului titeiului, la o luna dupa un atac similar care a vizat patru nave, dintre care trei petroliere, in largul Emiratelor Ar ...