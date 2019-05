Rita Muresan, convinsa ca Razvan Ciobanu a ajuns alaturi de Iisus! „Daca inchid ochii il pot vedea”

Creatoara de moda Rita Muresan traieste o adevarata drama in urma disparitiei fulgeratoare a bunului ei prieten, Razvan Ciobanu. Aflata in cadrul unei emisiuni, Rita nu si-a putut stapani lacrimile atunci cand a vorbit deschis de acesta, oricat de mult s-ar fi straduit sa-si tina in frau emotiile, si a povestit momentele prin care a trecut la aflarea nefericitelor vesti.

„Am facut atac de panica in dimineata aia. Am fost stropita cu apa de Nelu (fostul sot, n.r.), deoarece nu mai aveam aer. Eram la Constanta, la tatal fetelor mele, petreceam Pastele acolo. Nu mi-a venit sa cred”, a povestit Rita in cadrul aceleiasi emisiuni.

De asemenea, Rita Muresan nu concepe cum cineva poate sa vorbeasca urat de omul Razvan Ciobanu, chiar si in aceste moment cand domneste tristetea in randurile familiei si a prietenilor, si este convinsa ca bunul sau prieten a plecat de mana cu Iisus Hristos, tinand cont si de faptul ca a murit in a doua zi de Paste.

„Simt. Eu am si niste calitati extrasenzoriale. Eu vad. Daca inchid ochii il pot vedea de mana cu Iisus”, a completat Rita.

Rita Muresan a fost prezenta la inmormantarea celebrului designer, de ieri, unde a mers brat la brat cu mama raposatului, incercand sa-i inspire acesteia forta de a merge mai departe. Reamintim ca Razvan Ciobanu a decedat intr-un accident rutier petrecut in dimineata zilei de luni, 29 aprilie, pe drumul ce leaga orasul Navodari de comuna Sacele, din judetul Constanta.

