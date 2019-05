Rita Muresan, revoltata dupa moartea lui Razvan Ciobanu

Rita Muresan a postat pe contul de socializare, un mesaj dur dupa moartea lui Razvan Ciobanu si este adresat celor care doar se dau prieteni de-ai designerului si care ar profita de pe urma disparitiei acestuia, pentru publicitate.

„Multi se dau tai acum! Eu stiu exact cine erau cu adevarat aceia! Voi ramane cu amintirea serilor, muuultelor seri, in care veneai la mine la cina ! Si cu pe care l-am facut ca sa le aratam astora care ne puneau la zid ca eram grasi…

Apoi eu am pierdut-o pe mama… Si tu ai fost acolo! Chiar acolo langa mine, la Breaza! Asa ca oriunde te vor duce sa te inmormanteze, eu voi fi acolo! Si ma stii cu posturile si cu pomenile! Din punctul asta de vedere sa nu iti faci griji!

Ma uimeste faptul ca ai ales sa pleci in a doua zi de Pasti! Stii cum se spune, de mana cu Iisus! In aceeasi zi cu prietenul Darta! Bravo voua!!! Sa te odihnesti in pace, prieten drag! Dumnezeu sa te ierte, ca doar el poate! Pamantenii stiu doar sa judece! Si probabil o sa te judece! Pentru o gramada de nimicuri! Or sa uite ce TALENT extraordinar erai! Insa tu esti deja departe, de mana cu Iisus! Amin!”, a scris Rita Muresan.

