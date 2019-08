Ritmul accelerat al bucații de autostrada Rașnov – Cristian continua. Constructorii au demarat lucrarile de noapte, pentru a le finaliza in cursul acestui an

Constructorii bucății de autostradă Râșnov – Cristian, Asocierea Alpenside – Specialist Consulting, au demarat lucrările de noapte pentru a le finaliza cât mai repede. Termenul avansat este la sfârșitul acestui an, până acum fiind respectate toate perioadele lucrărilor. De altfel, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, s-a declarat mulțumit de stadiul lucrărilor de aici, atunci când a The post Ritmul accelerat al bucății de autostradă Râșnov – Cristian continuă. Constructorii au demarat lucrările de noapte, pentru a le finaliza în cursul acestui an appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.