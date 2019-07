Ritmuri de manele la Neversea! Un DJ din Suedia a facut senzatie - VIDEO

Neversea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un DJ suedez a facut senzatie, noaptea trecuta, la festivalul Neversea, cu o melodie a lui Adrian Minune - Asa sunt zilele mele, scrie observator.tv In timpul show-ului la care participau zeci de mii de tineri, DJ-ului a mixat, printre altele, si maneaua 'Asa sunt zilele mele' a lui Adrian Minune, moment in care toata lumea a intrat in delir. Sean Paul, DJ Snake sau Vini Vici vor veni la un festival din Romania Pe langa spectacolul oferit exclusiv de DJ-ul Salvatore Ganacci, pe imaginile care au devenit virale pe retelele sociale s-a putut observa cum toti cei prezenti la festivalul Neversea cunosteau versurile celebrei manele. DJ-ul suedez cu origini bosniace, pe numele sau adevarat Emir Kobilić, a ...