Ro-Wine, Festivalul Internațional de Vinuri, a ajuns la a patra ediție

A patra ediție a "Ro-Wine The International Wine Festival of Romania" se va desfășura în perioada 25-26 mai la București, una dintre noutăți fiind zoua Gourmet, în cadrul căreia se vor putea degusta delicatese culinare autohtone și internaționale, conform Mediafax, conform Mediafax.

Deschiderea oficială a festivalului RO-Wine l The International Wine Festival of Romania Bucuresti by Marinela V. Ardelean, Liviu Popescu, Mihai Popescu are loc în data de 25 mai.

De la ora 12.00 va avea loc degustarea de vinuri.

În data de 26 mai, de la ora 12.00, sunt reluate evenimentele dedicate festivalului.

Biletele se pot achiziționa de pe: http://www.romaniawinefestival.com/ro/bilete/

Organizat de Marinela V. Ardelean, alături de Liviu si Mihai Popescu, "RO-Wine | The International Wine Festival of Romania" are loc la Fratelli Studios și reunește toti producătorii care doresc să își prezinte cele mai bune vinuri, atât în fața publicului de specialitate, cât și în fața pasionaților, celor care doresc să descopere cât mai mult din secretele acestui domeniu.

Până la această oră sunt nu mai puțin de 77 de expozanți care și-au anunțat prezența pe site-ul evenimentului.

Pentru prima dată la RO-Wine București se va lansa Ghidul RO-Wine. Acesta va fi un intrument util pentru toți vizitatorii si pasionatii de vinuri de calitate, care va cuprinde în detaliu toate cramele participante, toate vinurile expuse spre degustare, restaurante de renume din București și din țară, si alte informatii utile, care vor aduce în atenția publicului unicitatea acestui eveniment. Ghidul RO-Wine va fi distribuit cu titlu gratuit în toată rețeaua Horeca, și va putea fi achizitionat în cadrul festivalului și din librăii.

O altă noutate la RO-Wine o va reprezenta Zoua Gourmet, în cadrul căreia se vor putea degusta delicatese culinare autohtone și internaționale.

De asemenea, la cererea publicului RO-Wine începând cu această ediție se vor putea achiziționa vinurile expuse în cadrul festivalului. Enoteca RO-Wine va pune la dispoziția vizitatorilor etichetele de vin expuse în cadrul festivalului spre achizitionare directă.

Urmând modelul consacrat al edițiilor anterioare din București, accentul va fi pus pe interacțiunea directă dintre oaspeți și proprietarii de crame și podgorii și, pentru că vinul este personajul principal, organizatorii opteaza in continuare pentru modelul occidental al festivalurilor superpremium, cu standuri identice pentru fiecare producător și cu un număr limitat de etichete ce pot fi prezentate.