Rob Halford, solistul trupei Judas Priest, a lovit cu piciorul telefonul mobil al unui fan care filma un concert - VIDEO

Rob Halford, solistul trupei Judas Priest, a fost surprins într-un videoclip în timp ce loveşte cu piciorul un telefon mobil al unui fan care filma concertul de la Teatrul Rosemont, Illinois, din 25 mai. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); În timp ce interpreta piesa "Judas Rising", Halford loveşte cu o lovitură puternică de picior telefonul unui fan din primul rând. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Anul trecut, Jack White şi-a exprimat acelaşi dezgust faţă de telefoanele mobile la concerte. Fostul solist al trupei White Stripes a decis să înterzică folosirea telefoanelor inteligente la o serie de concerte live pe care le-a susţinut. "Credem că astfel vă veţi bucura mai mult privind fără gadget-uri şi veţi experimenta muzica şi dragostea noastră împărtăşită de ea ÎN PERSOANĂ", se arăta într-o declaraţie a muzicianului. Înfiinţată în Birmingham, în 1969, de chitaristul K.K. Downing şi basistul Ian Hill, trupa Judas Priest a lansat albumul de debut - „Rocka Rolla” - în 1974, după ce solistul Rob Halford, toboşarul John Hinch şi chitaristul Glenn Tipton s-au alăturat formaţiei. Grupul, considerat pionier al stilului heavy metal, a lansat 18 albume de studio, iar între cele mai cunoscute şi apreciate de critica de specialitate se numără „Sin after Sin” (1977), „Killing Machine” (1978, lansat drept „Hell Bent for Leather” în SUA), „British Steel” (1980), „Turbo” (1986) şi „Painkiller” (1990). Grupul a câştigat un premiu Grammy în 2010, la categoria „Best Metal Performance”, iar în 2017 a fost nominalizat pentru a fi inclus în Rock and Roll Hall of Fame 2018. Articolul de mai sus ...