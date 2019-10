Robbie Williams l-a provocat pe cantarețul Liam Gallagher la un meci de box 'profesionist', fara 'echipament de protecție pentru cap'

Robbie Williams l-a provoacat pe cântărețul Liam Gallagher la un meci de box, insistând ca lupta să fie "profesionistă", fără "echipament de protecție pentru cap", reînnoind astfel oferta pe care a făcut-o în urmă cu aproximativ două decenii, la gala Brit Awards din 2000, potrivit contactmusic.net, anunță MEDIAFAX.

"Mi-ar plăcea, dar aș vrea să fie o luptă profesionistă. Tocmai am văzut cât au obținut Olajide Olayinka Williams "JJ" Olatunji (KSI) și Logan Paul din bătălia lor și cred că putem depăși asta. Cred că ultima dată, Liam voia să mergem undeva lângă o cale ferată abandonată sau ceva similar. Nu vreau să fac asta", a declarat Robbie Williams pentru publicația GQ Hype.

Totodată, Robbie Williams, în vârstă de 45 de ani, susține că ar fi capabil să îl facă knockout pe fostul solist al formației Oasis în numai trei runde.

"Sunt în formă. Am boxat și m-am antrenat. Deci, să spunem că aș fi mai mult decât fericit să intru în ring cu el. Și, evident, aș câștiga. Nu, nu aș câștiga pe puncte. Cred că l-aș pune la pământ în a treia rundă. Și ar trebui să obținem o autorizație potrivită, deoarece nu vrem să purtăm niciun fel de protecție pentru cap", a adăugat Robbie Williams.

În vârstă de 45 de ani, Robbie Williams s-a bucurat de un succes uriaş după ce a părăsit grupul Take That, lansând o serie de albume şi de single-uri precum "Angels" şi "Millennium". În 2010, Williams s-a reunit cu foştii lui colegi din grupul Take That, alături de care a înregistrat albumul de mare succes "Progress", promovat printr-un turneu extrem de profitabil în 2011. Cântărețul britanic va lansa primul său album de Crăciun, pe 22 noiembrie, iar materialul discografic va include atât piese originale, cât și coveruri.

Idol al multor generații, Liam s-a făcut remarcat pe scena muzicală internațională ca solist al Oasis, una dintre cele mai de succes formații ale anilor ‛1990, care a lansat hituri precum "Wonderwall", "Supersonic" și "Don’t look back in anger". După despărțirea de Oasis, Liam a fondat un nou proiect, numit Beady Eye, ce a fost activ până în 2014, perioadă după care a anunțat lansarea single-urilor solo "Wall of Glass" (2017) și "Chinatown" (2017), ambele fiind întâmpinate cu entuziasm și urmate de concerte live la unele dintre cele mai importante festivaluri internaționale. Albumul său de debut solo, "Settle", lansat tot în 2017, s-a dovedit un succes muzical și comercial, ajungând în primele poziții ale UK Album Chart.