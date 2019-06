Robbie Williams, la festivalul Untold

Robbie Williams google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantaretul britanic Robbie Williams va concerta la cea de-a cincea editie a festivalului Untold, care va avea loc in perioada 1 - 4 august, la Cluj-Napoca. Anuntul a fost facut astazi, pe pagina de a evenimentului. Acesta va fi al doilea concert pe care artistul il va sustine in Romania, dupa cel din 2015 de la Bucuresti. Robbie Williams se afla, in prezent, in turneu in Statele Unite, iar in iulie va concerta in cadrul festivalului British Summer Time. Kit Harington, cunoscut pentru rolul lui Jon Snow, internat la reabilitare Robbie Williams, nascut pe 13 februarie 1974, a facut parte din grupul Take That si si-a inceput cariera solo in 1996, cu un cover dupa piesa „Freedom” a lui Georg ...