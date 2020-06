Robert Cazanciuc, catre liberali: Nu poti sa ataci instituțiile ori de cate ori emit decizii care nu-ți convin

Preşedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, a declarat luni, după şedinţa Biroului permanent, că PSD nu susţine solicitarea liberalilor de revocare din funcţie a Avocatului Poporului, Renate Weber, considerând că este "un atac la adresa unei instituţii fundamentale, care nu se află în slujba PNL, ci în slujba poporului".

"PSD nu susţine un asemenea demers, care este, din punctul nostru de vedere, un atac la adresa unei instituţii fundamentale, care nu se află în slujba PNL, ci în slujba poporului. PNL nu poate să înţeleagă treaba asta, adică nu poate să fie Avocatul Poporului la cheremul PNL. Săptămâna trecută sau acum două săptămâni au făcut de asemenea demersuri, au fost opinii diferite, dacă sunt sau nu sunt îndreptăţite, de aceea trebuie să aibă această instituţie independenţă, să facă ceea ce crede atunci când apreciază că anumite drepturi fundamentale sunt încălcate", a precizat Cazanciuc întrebat pe această temă.

El a adăugat că nu a avut loc la partid o discuţie pe această solicitare a liderului PNL, Ludovic Orban, însă a menţionat că nu se pune problema declanşării unei asemenea proceduri.

"Nu am avut o discuţie la partid pe această solicitare a lui Ludovic Orban, nu ştiu dacă a depus sau nu a depus până în acest moment, în scris, am văzut doar o declaraţie politică, dar nu cred că se pune problema declanşării unei asemenea proceduri împotriva Avocatului Poporului, pentru că a făcut ceea ce a crezut de cuviinţă. De aceea se numeşte Avocatul Poporului, să facă ceea ce crede de cuviinţă când are elemente pentru a demara o asemenea procedură", a susţinut Cazanciuc.

Senatorul PSD a adăugat că PNL este "consecvent cu propria activitate în ultimul timp, în care statul de drept este mai degrabă un slogan electoral, decât o stare în care respectăm regulile de funcţionare a statului român".

"Nu poţi să ataci Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Avocatul Poporului ori de câte ori emit decizii care ţie nu îţi convin. Deci, din punctul acesta de vedere, nu e o surpriză că Ludovic Orban face acest atac la Avocatul Poporului, ca instituţie. Nu poţi să ieşi împotriva instituţiei când face un demers care este, la un moment dat, altfel decât crezi tu că ar trebui să fie. Deci, nicio surpriză, din acest punct de vedere, din partea lui Ludovic Orban", a încheiat Cazanciuc.