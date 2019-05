Robert Cazanciuc: Cel mai mare esec electoral din istorie

Robert Cazanciuc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul ministru PSD al Justitiei Robert Cazanciuc, liderul comisiei juridice a Senatului, a transmis astazi pe ca partidul a suferit cel mai mare esec electoral din istorie. „Am suferit cea mai mare cadere din istorie. Asta nu poate fi vina unui singur om si nici a unui corp de anonimi. Am avut cea mai mare incredere in 2016 si am risipit-o pe teme care s-au dovedit a nu fi prioritare pentru cetateni. BREAKING NEWS! Liviu Dragnea a fost CONDAMANT LA INCHISOARE cu EXECUTARE N-am ascultat vocea celor care ne contesta sau a celor care aveau pur si simplu alta opinie, ca sa intelegem ce nu e bine. Este trist ca si oamenii care cunosc si recunosc realizarile noastre pozitive ne-au dat un vot de bl ...