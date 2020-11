Robert Cazanciuc cere capul ministrului Sanatații: 'Corupția ucide in acest moment. Nu am auzit ca Nelu Tataru sa fi avut decența sa demisioneze'

Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat la Digi24, că ar fi fost un gest de decență din partea ministrului Sănătății să demisioneze, după ce, duminică seara la Timișoara șase pacienți au murit pentru că nu au avut loc la ATI, în vreme ce aparatele care le-ar fi putut salva viețile se află sub sechestru la DNA din cauza actelor de corupție de la UNIFARM. Cazanciuc a spune că cei șase pacienți de la Timișoara sunt victime ale corupției și că Nelu Tătaru ar fi dat dovadă de decență dacă ar fi demisionat.

„Aseară la Timișoara au murit șase oameni pentru că nu au mai avut loc la terapie intensivă, în timp ce DNA-ul are sub sechestru, din cauza actelor de corupție de la UNIFARM, mai multe ventilatoare. Chiar corupția ucide în acest moment. Nu am auzit ca domnul Tătaru să fi avut decența să-și dea demisia, după ce cei șase oameni au murit, aseară, la Timișoara, pentru că nu au avut loc la terapie intensivă, în timp ce aparatele care puteau salva erau sub sechestru, pentru că acte de corupție au blocat acest transport către spitale”, a declarat Robert Cazanciuc.