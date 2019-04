Robert Cazanciuc, despre intalnirea cu membrii Comisiei de la Venetia: ''Daca vor tine cont de ceea ce am spus, va fi un castig pentru toata lumea''

robert cazanciuc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul PSD Robert Cazanciuc, presedinte al Comisiei juridice, a declarat, joi, dupa intalnirea cu delegatia Comisiei de la Venetia, ca a fost un dialog deschis, in care a explicat ca ordonantele de urgenta in privinta legilor justitiei au fost adoptate pentru rezolvarea unor blocaje. "Despre intalnirea cu Comisia de la Venetia - un dialog deschis. Daca vor tine cont de ceea ce am spus, va fi un castig pentru toata lumea, pentru ca am explicat foarte clar de ce era nevoie de ordonante de urgenta, pentru ca erau blocaje, nu am fost de acord cu toate solutiile intotdeauna. Am avut un dialog foarte bun in Parlament, nu este nimic special, oricum suntem cu mult sub numarul de ordonante de urgenta ...