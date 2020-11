Robert Cazanciuc: 'PNL a absentat, probabil pentru a-si proteja penalii aflati pe listele parlamentare. USR si-a boicotat pur si simplu propria initiativa'

Preşedintele Senatului Robert Cazanciuc a precizat că toţi parlamentarii PSD au fost prezenţi în sala de plen, în afară de puţin colegi care nu au putut participa din motive medicale. El a mai spus că PNL a lipsit de la şedinţă „probabil pentru a-şi proteja penalii aflaţi pe listele parlamentare”, iar USR şi-a boicotat pur şi simplu propria iniţiativă „Fără penali în funcţii publice”.

„Ce era de demonstrat s-a demonstrat. Singurul grup parlamentar prezent astăzi a fost grupul PSD. Toate celelalte grupuri parlamentare au absentat. Aveam o lege importantă pe ordinea de zi – Fără penali în funcţii publice. Am declarat că susţinem această lege şi toţi senatorii PSD au prezenţi astăzi în plenul Senatului. PNL a absentat, probabil pentru a-şi proteja penalii aflaţi pe listele parlamentare. USR şi-a boicotat pur şi simplu propria iniţiativă. 58 de senatori au semnat astăzi lista de prezenţă. Au lipsit câţiva colegi de la PSD bolnavi. Toţi colegii care au absentat astăzi, au absentat din motive medicale. Eu cred că adevărat miză e ca aleşii poporului să vină să lucreze, nu să absenteze, nu să chiulească. Mi se pare minima moralia să vină senatorii să lucreze în plenul Senatului. Au ales să absenteze, cum fac de 3 săptămâni”, a explicat Robert Cazanciuc, după şedinţa Senatului la care nu a fost întrunit cvorumul de prezenţă necesar desfăşurării plenului, potrivit news.ro.

Chestionade ce a fost decis miercuri dimineaţă plen cu prezenţă fizică şi nu online, senatorul PSD a răspuns cu o întrebare: „Încercaţi să îi apăraţi pe cei cae chiulesc?”

„Comitetul liderilor a decis ca astăzi senatorii să vină la serviciu, cum a decis şi săptămâna trecută. Am trecut în sistem online sau fizic în funcţie de ce aveam pe ordinea de zi. Azi am trecut pe ordinea de zi a Senatului decizii care nu se pot lua online, cum ar fi numirea a doi colegi în Biroul permanent. Practic Senatul nu mai poate funcţiona pentru că nu are secretari. De la PNL şi USR au decis să absenteze”, a completat Cazanciuc.

Întrebat în continuare dacă este posibil ca PSD, care susţine public proiectul „Fără penali”, să vină cu o propunere de vot online pentru proiect în această sesiune parlamentară, preşedintele Senatului a replicat: „PSD a votat la Camera Deputaţilor pentru această iniţiativă. Grupul PSD a fost prezent astăzi în sală. Vom găsi toate căile posibile să votăm această iniţiativă. Dacă nu o să găsim altă formulă, o să vedem în ce măsură şi varianta online poate fi o variantă viabilă. PSD a fost prezent azi la plen. USR şi PNL au absentat”.

Dan Barna a declarat că senatorii USR nu au vrut să participe la acest simulacru de plen al Senatului, unde trebuia să fie votată iniţiativa cetăţenească „Fără penali în funcţii publice” şi, în cazul în care ar fi fost asigurat cvorumul de prezenţă necesar de 68 de senatori, nu ar fi fost atinse cele 90 de voturi care trebuiau să fie pentru a adopta proiectul. Liderul USR le-a solicitat preşedintelui PSD Marcel Ciolacu şi cel al PNL Ludovic Orban să fie un Biroul permanent în care să fie introdusă distict iniţiativa pe ordinea de zi într-un plen joi în care parlamentarii să voteze prin apel telefonic, cum s-a întâmplat în multe alte cazuri.

Înaintea plenului Senatului de miercuri, senatoarea PNL Alina Gorghiu a declarat că liberalii vor vota „pentru” iniţiativa cetăţenească „Fără penali în funcţii publice”, dacă va ajunge la vot miercuri, chiar dacă nu are raport proiectul din cauza PSD. Cu toate acestea, ea a făcut apel la orice senator pentru a nu gira acţiunile antidemocratice ale social-democraţilor şi să nu participe fizic la plenul „prin care se doreşte refacerea majorităţii PSD în forurile de decizie ale Senatului, lucru care se va traduce în sabotarea zilnică a Guvernului, în demersuri de un populism deşănţat şi aruncarea în aer a stabilităţii financiare”.

La rândul său, liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu a precizat că marţi a fost decis în Comitetul liderilor de grupuri ca plenul de miercuri să aibă loc online.

„Ideea să faci un plen fizic la care să discuţi fără penali, este o idee fără margini, pentru că în contextul în care şti că PNL le-a spus parlamentarilor că plenul va fi online, acelaşi lucru a făcut şi UDMR, acelaşi lucru a făcut şi PMP, să compromiţi şansa de a avea o prezenţă de două treimi, doar pentru a scoate în relief faptul că PNL nu ar fi în sală. Asta a fost decizia de ieri, este o chestiune în care sacrifici interesele românilor care îşi doresc iniţiativa Fără penali. Motiv pentru care, noi vom solicita ca iniţiativa Fără penali, să fie discutată şi votată online, pentru că noi, PNL, ne dorim ca această iniţiativă să treacă iar cei care susţin că trebuie discutată în plen fac treaba asta pentru că ştiu că este foarte greu să strângă un cvorum de două treimi”, a explicat Fenechiu.

Comisia de constituţionalitate a Senatului a adoptat marţi un raport favorabil pentru propunerea legislativă privind iniţiativa cetăţenească de revizuire a Constituţiei cunoscută sub denumirea „Fără penali în funcţii publice”. Totuşi, raportul a fost dat fără a fi unul comun cu cei din Comisia juridică.

Pe 14 iulie, Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de prim for sesizat, iniţiativa cetăţenească „Fără penali în funcţii publice”. Au fost 295 de voturi „pentru” şi o abţinere.

Iniţiativa „Fără penali în funcţii publice” prevede introducerea unui alineat în Constituţie la articolul 37 care spune că: „Nu pot fi aleşi în organele administraţiei publice locale, în Camera Deputaţilor, în Senat şi în funcţia de Preşedinte al României cetăţenii condamnaţi definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării”.

După dezbaterile în comisiile reunite, iniţiativa urmează să fie supusă votului plenului Senatului. În cazul în care ea primeşte votul favorabil a două treimi din numărul senatorilor, Guvernul ar urma să organizeze referendumul de modificare a Constitiţiei în 30 de zile.