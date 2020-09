Robert Mihai Silaghi, noul mijlocas al FC Farul Constanta

“Mă bucur foarte mult că am venit la Constanța, la o echipă de tradiție, cu jucători buni, care și-a propus să promoveze în prima ligă. Este o șansă importantă pentru mine, sper să debutez cât mai rapid în Liga a 2-a și să joc cât mai bine. La CFR, am jucat doar la echipa secundă, dar am făcut antrenamente și la seniori. Postul meu preferat este de mijlocaș ofensiv, îmi place să dau pase decive, dar și să caut golul. Știu că este dificil în liga secundă, dar îmi doresc să joc cât mai mult și să dau vreo 2-3 goluri”, a spus Mihai Robert Silaghi, al cărui jucător preferat din fotbalul românesc este fostul internațional Lucian Sînmărtean.