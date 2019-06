Robert Negoița a rabufnit - vrea reducerea numarului de ministere: 'Mai puțin cu amante, cu cumetrii'

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat, joi, înaintea Comitetului Executiv PSD, că numărul de ministere și numărul de angajați din Guvern trebuie reduse, precizând că trebuie "mai puțin cu amante, cu cumetrii...". Edilul a spus că el a disponibilizat până acum 250 de oameni din primărie.

Mihai Tudose, atac virulent la adresa unor lideri PSD: 'Și-au schimbat toți tricourile cu Dragnea și și-au făcut fețe de perne cu Dăncilă'

"Da! Și mai ales numărul de angajați. Mai puțin cu cumetrii, mai puțin cu din astea ..da da da, mult mai puțin. Eu în presă am văzut. (...) Consider că este absolut necesar, sunt două lucruri absolut necesare: 1. să transparentizăm activitatea Guvernului și a administrației centrale în general. Este cea mai .lipsită de transparență publică administrație din Europa. Este inadmisibil, noi nu suntem Africa, nu suntem Congo. 2. Să transparentizăm activitatea, adică vreau să văd și eu câți angajați are ministerul cutare și care e fișa postului pentru fiecare și activitatea lor zilnică, ceea ce noi, la Primăria Sectorului 3, tocmai aprobăm astăzi, în ședință de Consiliu. Toate ministerele, nu unul în mod special", a declarat Robert Negoiță, conform Mediafax.

Edilul a precizat că va continua disponibilizările la Primăria Sectorului 3.

"Anul trecut, am disponibilizat peste 200 de oameni din Primăria Sectorului 3, iar anul acesta, până acum, undeva peste 50 de persoane până acum și, până la finalul anului o să rezolvăm problema asta", a mai spus Robert Negoiță.