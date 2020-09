Robert Negoița acuza mafia retrocedarilor: 'Nu le va ieși, oricat de murdar joaca! Tic-tac!'

Robert Negoiță, candidat la un nou mandat de primar al Sectorului 3, spune că a devenit o țintă a „mafiei retrocedărilor” pentru că primăria a început să câștige în instanță spații verzi și parcuri.

„M-am hotărât să nu mai tac! După cum știți, am atacat în instanță toate retrocedările ilegale de parcuri și spații verzi din Sectorul 3 făcute pe vremea fostului PD-L. Și surpriză! Am început să câștigăm pe banda rulantă. Primăria Sectorului 3, adică noi, cetățenii, am câștigat în primă instanță cele peste 12 ha din Parcul IOR. Și tăvălugul s-a pornit. În loc să-și numere banii și afacerile imobiliare, mafia retrocedărilor, una transpartinică, după cum se vede, e disperată. Și amenință și atacă, iar exponenții săi politici se dau peste cap să-i facă jocul.

Vreau să-i asigur pe toți de mai sus că degeaba au sperat că în luna septembrie, cât m-au curățat pe mine (așa cum s-au lăudat), își vor putea atinge obiectivele vizate de ani de zile. Juriștii Primăriei vor fi în continuare la toate termenele pe care Primăria S3 le are cu mafia retrocedărilor, pentru a ne recupera spațiile verzi și parcurile. Și că, indiferent ce presiuni vor face asupra angajaților Primăriei, presiunea oamenilor și a bunului simț e mai mare.

Iar eu urmează să vă povestesc în curând și despre amenințările, despre acțiunile disperate ale mafiei retrocedărilor care face orice zilele astea poate, poate va reuși să-și rezolve rapid problemele pe Sectorul 3 și să-și obțină câștigul mult așteptat, din terenurile pe care a pus ghearele.

Nu le va ieși, oricât de murdar joacă! Pe 28 lucrurile reintră în normal. AMR 14 zile! Tic-tac!

Va urma....”, a scris Robert Negoiță pe contul său de Facebook.