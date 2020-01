Robert Negoița anunța DISPARIȚIA PSD: 'Ce s-a intamplat si se intampla, in continuare, in partid e o chestiune care ma face sa nu fiu foarte optimist'

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă a declarat că îşi doreşte normalitate în PSD, pentru a reveni în acest partid şi l-a criticat pe Mihai Fifor care la un moment dat a semnat pentru ca Liviu Dragnea să fie îndepărtat de la conducerea social-democraţilor, apoi a afirmat că nu el a semnat. ”Ce s-a întâmplat şi se întâmplă în continuare în partid este o chestiune care mă face să nu fiu foarte optimist”, a spus Negoiţă.

În opinia sa, PSD este "condamnat la dispariţie" dacă nu scapă de "paraziţii" din interiorul său, mulţi dintre ei aflaţi la cel mai înalt nivel.

”A fost o chestiune publică faptul că au criticat suspendarea pe care tot dânşii au dat-o, din presă am aflat, am gândit la chestiunea asta, este partidul din care am făcut parte o lungă perioadă, aici m-am format în politică, am avut multe de învăţat, din nefericire multe din categoria ce nu ar trebui să fiu şi ce nu ar trebui să fac, dar si din categoria aspectelor pozitive. La fel de adevărat este că în ultimii ani, aşa cum am spus, am avut parte de foarte multe dezamăgiri. Aproape că nu găsesc un argument sau un moment de satisfacţie pe care să îl fi trăit datorită apartenenţei la acest partid. De aceea am spus, ok, de acord, am fost invitat, mulţumesc pentru invitaţie. Suntem hotărâţi să promovăm normalitatea? Am văzut că s-au făcut speculaţii că vezi doamne preiau mesaje de la prezidenţiale. Să ştiţi că nu este tocmai adevărat. Chiar i-am spus şi domnului preşedinte că pe mine m-a atins foarte mult cu acest mesaj. Eu vorbesc de normalitate şi de normalizarea societăţii şi a ţării mult înainte de campania prezidenţială.Este un obiectiv în care chiar cred. Dacă au făcut studiu de piaţă atunci când şi-au ales mesajul pot să spun că am făcut parte dintre cei care militează cât se poate de activ şi cât de poate de ferm acest obiectiv”, a declarat Robert Negoiţă, miercuri, la Digi 24.

Întrebat ce înseamnă nomalitate la PSD, Negoiţă a spus: ”Asta e greu, normalitate la PSD. Ce ne-a arătat până acum, nu e cazul să vorbim despre asta că nu avem deloc exemple de normalitate, aşa cum s-ar vedea ea în mod principial. Eu fac opoziţie în partid de când a ajuns Liviu Dragnea preşedinte, chiar dacă iniţial l-am susţinut (...) Când mi-am dat seama că are un mod ticălos de a conduce mult înainte de a ajunge PSD la guvernare pentru că nu a fost niciodată, eu am trecut în opoziţie. Colegii de partid ştiu bine poziţia mea din interior. O perioadă lungă de timp eu mi-am spus punctul de vedere în partid”.

Robert Negoiţă a mai fost întrebat de ce Mircea Ciolacu nu se distanteaza de Liviu Dragnea si Viorica Dancilă.

”Atunci când am semnat acea scrisoare prin care am cerut ca Liviu Dragnea să plece, Marcel Ciolacu a semnat în primii 10 şi nu doar că a semnat, dar nu a făcut ca domnul Fifor, după ce a semnat şi să vadă că lucrurile ies altfel decât s-ar fi aşteptat să spună că nu a semnat dumnealui, ceea ce mi se pare o mare mizerie. Adică un om cu o minimă normalitate nu face aşa ceva nici dacă trăieşte 50 de vieţi, ce a făcut Mihai Fifor. Nu, Marcel Ciolacu, cu tot respectul din punctul ăsta de vedere, şi-a asumat chestiunea până la capăt şi atunci când a supus la vot, din ce reţin eu a făcut parte din cei care în faşa lui Liviu Dragnea a votat aşa pentru excluderea lui din partid. Adică am fost, totuşi, o mână de oameni care am avut sistemul hidraulic, am avut tăria de caracter să arătăm că suntem decişi într-o anumită direcţie. Ce s-a întâmplat şi se întâmplă în continuare în partid este o chestiune care mă face să nu fiu foarte optimist”, a fost răspunsul edilului.

Întrebat, de asemenea, dacă ar fi toata lumea fericita în cazul în care Ciolacu se distanţează, Negoiţă a spus: ”Probabil că nu, dar credeţi-mă că nu este un subiect care să mă intereseze. Ştiţi cât de mult mă interesează pe mine cât de fericiţi sunt acei paraziţi din interiorul partidului care vor să ajungă la cel mai înalt nivel şi de care partidul, dacă nu scapă, nu are nici cea mai mică şansă, este condamnat la dispariţie”, a precizat Robert Negoiţă.

Edilul spune că aceşti oameni despre care a vorbit sunt din aceeaşi categorie cu Dragnea şi Dăncilă.

”Sunt din aceeaşi categorie. Adică oameni mici, fără caracter, fără niciun proiect, a căror prezenţă nu este justificată niciodată în vârful vreunei structuri, indiferent ce fel de structură este ea. Dacă acea structură este şi un partid politic care crează riscul să conducă ţara, este cu atât mai grav. Dar nu aş merge foarte mult în zona de speculaţii. Cred că pentru a mă implica în vreo structură, în primul rând trebuie să cred în obiective”, a spus Negoiţă.

Robert Negoiţă a mai spus că a plecat de multe ori ”cu lehamite” de la şedinţele de partid.

”Nu aveţi nicio idee de câte ori am plecat de la şedinţele de partid cu un sentiment de lehamite ca să nu zic scârbă de ce se întâmplă acolo. Cerându-mi scuze în acelaşi timp doar pentru acest partid cu speranţă. Ce se întâmpla în ultimul timp...”, a spus Negoiţă.