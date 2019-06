Robert Negoița cere bani de la Guvern, dupa ce a atacat-o pe Dancila: 'Avem promisiuni ca sumele de care am fost vitregiți in primele 3 luni vor fi restituite'

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat, în urma discuției cu premierul și ministrul Finanțelor, că se așteaptă ca Guvernul să își îndeplinească promisiunile în ceea ce privește soluțiile financiare pentru funcționarea primăriilor, informează mediafax

,,Vreau să mulțumesc reprezentanților Guvernului (...) că și-au făcut timp să stea de vorbă cu noi și să reanalizăm discuția pe care am avut-o în luna ianuarie, ocazie cu care am și semnat un document, care prevedea anumite lucruri. Lucruri care nu s-au întâmplat tocmai așa cum scria în document, dar să lăsăm trecutul cum a fost. Avem un angajament din partea doamnei prim-ministru și din partea ministrului de Finanțe că sumele de care am fost vitregiți în primele 3 luni ale anului vor fi restituite la rectificarea bugetară. Pe cale de cosnecință, este un pas înainte, avem o promisiune, să sperăm că lucrul ăsta se va întâmpla la rectificarea bugetară”, a declarat Robert Negoiță, primarul sectorului 3, la ieșirea de la discuțiile purtate cu premierul și ministrul Finanțelor.

Citește și: Viorica Dăncilă, dezvăluiri din ultima seară de libertate a lui Liviu Dragnea: recunoaște TENSIUNILE dintre ei

Edilul a anunțat că Guvernul a decis să organizeze miercurea viitoare, la ora 15.00, întâlniri cu primarii de municipii, comune și orașe, pentru a discuta, în aceeași logică și cu primarii din teritoriu.

Marți a avut loc o întâlnire de lucru între premierul Viorica Dăncilă, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, primarul Capitalei, Gabriela Firea, și primarii celor 6 sectoare, în care s-a discutat despre bugetul primăriilor. Întâlnirea a avut loc în urma declarațiilor Gabrielei Firea, care a precizat că primăriile se află într-o stare nedeclarată de faliment şi că bugetele au fost alocate mai mult „pe hârtie”. Pentru a-și derula activitatea, administrația publică lcoală are nevoie de un miliard de lei.