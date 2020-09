Robert Negoița respinge oferta PSD dar lasa o portița deschisa: Sunt prieten cu Marcel Ciolacu, dar una-i una, alta-i alta

Primarul reales al Sectorului 3 din București, Robert Negoiță, a declarat marți la Digi24 că „nu se pune problema în acest moment” să revină în PSD, dar că a învățat să nu excludă nimic în viață.

„Oferte de la PSD am mai avut. Eu le multumesc pentru oferta, le multumesc pentru gandurile bune. Am o relatie de prietenie cu Marcel Ciolacu, dar una e una si alta-i alta. Nu am avut nicio discutie”, a declarat Robert Negoiță, după ce liderul PSD Marcel Ciolacu a spus în noaptea alegerilor locale că-l invită pe Robert Negoiță înapoi în PSD.

Întrebat dacă exclude să se întoarcă în PSD, edilul a răspuns: „In viata am invatat ca nu trebuie sa excludem niciodata nimic, dar nu se pune problema in acest moment, situatia e cat se poate de clara”.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminică seară că a vorbit pe parcursul întregii zile cu Robert Negoiţă şi crede că acesta "se va întoarce acasă", acolo unde îi este locul. "Cu domnul Negoiţă am vorbit astăzi toată ziua şi oferta este foarte clară - să se întoarcă acasă şi cred că domnul Negoiţă se va întoarce în PSD, unde îi este locul", a zis liderul PSD.