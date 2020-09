Robert Negoița s-a dezlanțuit: Gabriela Firea este incompetenta!

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a continuat tirul de atacuri la adresa Gabrielei Firea, după ce social-democrata l-a făcut „terorist politic” care vrea să distrugă PSD și care i-a pus bețe în roate, alături de Victor Ponta, în cursa pentru al doilea mandat de primar general. După o luare de poziție pe pagina sa de Facebook, în care a spus că Firea suferea de „paranoia”, Negoiță a făcut-o pe aceasta „incompetentă” într-o intervenție la Digi24:

„Eu cred că teroriști sunt cei care ne terorizează, eu nu cred că am terorizat pe cineva, am văzut oameni terorizați în trafic, oameni terorizați când făceau baie cu apă rece că nu aveau apă caldă, am văzut oameni terorizați că nu aveau lumină noaptea, ca pe vremea lui Ceaușescu, am văzut oameni terorizați de țânțari. Oameni terorizați că s-au făcut pasaje și poduri și că circulăm bine în timp ce realitatea este alta, am văzut multe minciuni în campanie, cred că aceștia sunt adevărații teroriști”, a spus Robert Negoiță, la Digi24.

Întrebat de ce a fost atacat de Gabriela Firea, el a răspuns: „Prima lecție la schi este să înveți să cazi, doamna Firea nu știe să piardă, e cel mai mare adversar al ei”.

„Am încercat să fac echipă cu doamna Firea o perioadă și după m-am retras, mi-am văzut de treaba mea și la alegeri nu am vrut să o susțin și de asta e și supărată, pentru bucureșteni nu este bine să continue cu doamna Firea, personal o respect, e un foarte bun comunicator, dar nu are legătură cu primăria nici după un mandat”, a completat primarul ales al sectorului 3.

El a mai spus că a fost nevoit să aștepte un an de zile pentru aviz, pentru un pod finalizat în câteva luni, și că „nu auzea nimic, vorbeam singur”.

„Nu am ce să caut în aceeași echipa cu Firea, am zis că nu mă întorc. Eu sunt de acord cu unitatea cât să avem proiect comun. O administrație dezastruoasă, nu o să mă unesc niciodată cu așa ceva. Dacă avem obiective în care credem, dar atâta vreme cât să susținem o persoană incompetentă într-o funcție nu este un argument să ne unim pentru așa ceva”, a mai spus Negoiță, despre varianta revenirii în PSD.