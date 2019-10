Robert Negoita, acuzatii explozive la adresa Vioricai Dancila: 'Nu ați avut nicio rezerva in a trada un roman'

Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3, în prezent suspendat din PSD, o acuză pe Viorica Dăncilă că i-a blocat accesul la o funcţie din cadrul Comitetului European al Regiunilor (CoR), printr-o scrisoare adresată secretarului general al grupului Partidului Socialiştilor Europeni (PES) din CoR. Negoiţă lansează aceste acuzaţii ca răspuns la o scrisoare de campanie trimisă de Dăncilă primarilor PSD.

"Din categoria "From Viorica Vasilica, with love…"

Am primit această scrisoare la Primăria Sectorului 3, semnată de încă Premierul și Președintele PSD, doamna Viorica Vasilica Dăncilă.

Stimată doamnă Dăncilă, nu pot să nu-mi exprim surprinderea, nu și plăcerea, parcurgând textul pe care, atât de elegant și oficial, l-ați redactat și mi l-ați adresat. Da, frumoase cuvinte: “echipă”, “drepturi”, “români”, “împreună”, “să corectăm greșelile din politica PSD” etc.

Dar, vedeți dvs., stimată doamnă, dacă în construcții gramaticale atent formulate sună bine, realitatea și faptele dvs. din ultimii ani vă contrazic. Și nu fac apel la memoria dvs. pe termen lung. Nu mai departe de luna trecută, când mi-am depus candidatura, în calitate de Președinte al Delegației României la Comitetul European al Regiunilor- CoR, pentru Președinția Grupului PES de la CoR, ați avut o manifestare cât se poate de clară de “susținere” a unui român. Pe scurt, ați cerut, nu doar să nu mi se accepte candidatura, dar și să fiu suspendat din grupul PES. Motivul? Fiindcă am avut curajul să spun lucrurilor pe nume, în țară, să vorbesc deschis despre ce anume nu merge în partid și în Guvern, că am cerut respectarea programului de guvernare, că am cerut să dați înapoi autorităților locale banii furați de Executiv. Și pentru că nu am spus “Da” și nu am plecat capul atunci când făceați… nefăcute.

Dvs. vorbiți de trădare de țară dacă un preferat din cercul dvs. nu este susținut în Europa, dar tot dvs. nu ați avut nicio rezervă în a trăda un român care a avut curajul să vorbească deschis. Ceea ce mă face să zâmbesc de-a dreptul, când citesc ultimul paragraf al scrisorii dvs.

Ps: Las aici și scrisoarea trimisă în numele dvs. la Bruxelles, că poate nu o aveți la îndemână, să vă aduceți aminte cum luptați dvs. pentru fiecare român. Eu, să știți, nu mi-am schimbat nici cetățenia, nici naționalitatea", scrie Negoiţă pe Facebook.