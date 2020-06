Robert Negoita, atac dur la PSD si la "locotenentul Dragnist", Niculae Badalau: "In PSD-ul post Dragnea aerul a ramas aproape la fel de irespirabil"

Primarul sectorului 3, Robert Negoita, lanseaza, pe Facebook, un atac dur la adresa PSD in legatura cu numirea lui Niculae Badalau in functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi. Negoita spune despre Badalau ca este un "locotenent Dragnist", iar votarea acestuia in pozitia mentionata reprezinta "un smen politic incredibil pentru anul 2020".