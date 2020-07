Robert Negoita, despre varianta unei candidaturi din partea Pro Romania: 'Este o decizie pe care am sa o anunț atunci cand va fi momentul'

Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3, a anunţat luni că nu va mai candida din partea PSD pentru un nou mandat, pentru că partidul este "căpuşat" de cei care l-au susţinut pe Liviu Dragnea până în ultimul moment. Negoiţă ar putea candida independent sau chiar susţinut de Pro România, Victor Ponta exprimându-şi deja susţinerea pentru edil.

„Este o decizie pe care am să o anunț atunci când va fi momentul, nu am luat... Foarte multe aspecte care trebuiesc analizate, dar repet, fiecare etapă la vremea ei. Atunci când am ceva de comunicat, așa cum ați observat, o comunic”, a spus Robert Negoiță, luni, la Digi24, despre o posibilă candidatură din partea Pro România.

Întrebat dacă PNL e o variantă, el a răspuns: „Nu am de comunicat absolut nimic din acest punct de vedere”. „Haideți să nu ne grăbim, cetățenii vor afla în timp util despre deciziile pe care le voi lua împreună cu echipa”, a adăugat primarul sectorului. „Este o analiză și este o comunicare pe care am să o fac (să le fac, n.red.) ulterior. Nu am ce să comunic acum pe această temă”, a completat el.

„Un lider, și România chiar are nevoie de lideri, este capabil să ia decizii corecte pentru comunitatea pe care o reprezintă. Pentru mine cel mai simplu era să rămân în PSD, era comod, nu era pentru prima dată, dar nu merg pe varianta simplă, ci merg pe varianta în care cred, chiar dacă poate fi mai riscantă. Cred că sunt idealuri pentru care merită să luptăm”, a adăugat Robert Negoiță, întrebat dacă lasă ușa deschisă pentru negocieri cu alte partide.