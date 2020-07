Robert Negoita, Partidul Bucuresti 2020: `Nu vreau sa mai decida Teleormanul ce am eu nevoie in Bucuresti (INTERVIU)

Robert Negoiță a lansat un partid nou – Partidul București 2020. Imediat după lansarea oficială a partidului și a obiectivelor acestuia am stat de vorba cu primarul Sectorului 3 pentru a afla detaliile care au dus la crearea acestui partid, ce se dorește cu el și cum va acționa mai exact în campania electorală.

Surpriza mare pe scena politica? De ce alt partid?

Pentru toti cei care au urmarit in ultimii ani declaratiile mele publice anuntul de astazi nu este o surpriza. Spun de suficient timp ca nu ma mai regasesc in PSD, ca locul meu nu mai poate fi intr-o formatiune politica a carei reformare ramine un deziderat perpetuu. Deasemenea, in ciuda interesului manifestat de aproape toate formatiunile politice din acest moment, am considerat ca este momentul acum sa propun locuitorilor Capitalei o schimbare de paradigma politica…

Ce inseamna asta?

Adica un partid local, cum ambitii exclusiv locale, aproape de nevoile orasului, pornit de la zero, ca o masina noua ce-I asteapta pe toti sa-si ia inima in dinti si sa se urce la volan pentru a putea schimba in bine orasul in care traiesc.

De ce credeti ca o formatiune politica locala poate invinge partidele mari?

Ultimii opt ani pe care mi I am dedicat administratiei locale, in calitate de primar al sectorului 3, si ultimii sase ani de cand sunt presedinte al Asociatiei Municipiilor din Romania, m-au invatat un lucru extrem de important: de cele mai multe ori, partidele mari au o structura greoaie, anchilozata, departe de nevoile comunitatilor locale, departe de oamenii valorosi ai urbei, iar aceste partide au tendinta de a trece “la si altele” nevoile clare ce se regasesc la nivelul ierbii: infrastructura locala, poluarea, scolile, cresele, etc…

Acesta este motivul pentru care vreau sa-I invit pe bucuresteni sa ne luam soarta in propiile maini. Vreau sa invit miile de cetateni ai sectorului 3 cu care am discutat in ultimi ani pe strada, in parcuri sau in biroul meu, sa avem curajul sa ne implicam si sa schimbam noi paradigma politica, plecand de la nevoile noastre zilnice. Adica sa ne unim eforturile si vocea noastra sa o transpunem si in actiune politica locala. Actiune concreta, actiune care sa se materializeze in Politica. Altfel! Adica 99 la suta munca, 1 la suta politica la nivel local.

De ce Partidul Bucuresti 2020?

In primul rand pentru ca este un partid al bucurestenilor. Iar anul nasterii este 2020. Nu ne propunem sa facem guverne, nu ne propunem sa conducem Romania, vrem sa demonstram ca noi, locuitorii capitalei, putem lua destinul orasului nostru in propriile maini. Ca putem face Bucurestiul , acasa. Casa pe care ne-o dorim cu totii, casa de care sa fim mandrii, casa de care sa avem grija zi de zi si care sa fie invidiata de toate orasele tarii si, de ce nu, de alte capitale ale Europei civilizate. Cine sa stie mai bine, cine sa fie mai indreptatit sa aiba grija de aceasta casa, daca nu noi, locuitorii si proprietarii ei. Acum avem un partid doar al bucurestenilor, a carui agenda este 100 la suta dedicata orasului nostru.

Nu vreau sa mai decida Teleormanul ce am eu nevoie in Bucuresti

De ce nu ar putea face avea grija de casa noastra si partidele traditionale, ca pina acum?

Eu stiu cum functioneaza partidele mari. Deciziile politice importante, chiar si pentru un oras ca Bucurestiul sunt luate in cadrul unor foruri de conducere nationale, populate cu diferiti oameni care nu au nicio treaba cu casa noastra. Care nu stau aici, nu se lovesc de problemele noastre, sunt doar in vizita. Stiti cum e? Ca atunci cand stai la hotel. Grija ta nu este aceeasi ca si cum ar fi propria casa. Te cazezi, iti faci treaba, ai plecat. Nu ai aceeasi preocupare pentru probleme. Nu trebuie sa mai stam dupa decizia unor partide nationale, nu trebuie sa mai asteptam ca membrii conducerilor acestor partide, multi de prin alte orase, cu alte agende, sa-si faca timp sa se uite catre nevoile noastre si sa decida la nivel politic, de la Bacau, Vrancea, Arges, Giurgiu, Teleorman, ce meritam sau nu…

Sa lasam manipularea sentimentala, sa vorbim despre proiecte

Plecare dvs din PSD a fost vazuta ca o tradare personala de catre doamna Firea?

Cred ca a sosit vremea, ca si in politica romaneasca sa conteze faptele. Sa lasam emotia si telenovela la o parte, sa renuntam la incercarile de manipulare sentimentala menite doar sa acopere lipsa unor rezultate palpabile atunci cand soseste momentul bilantului.

Ce le promiteti bucurestenilor?

Bucurestenii nu trebuie sa ma creada pe cuvant. Exact ce va spuneam, trebuie sa vorbeasca faptele.

Dupa opt ani de de mandat de primar la sectorul 3 pot sa trag linie si sa va spun: peste 2200 de proiecte finalizate. Adica un proiect finalizat in fiecare zi lucratoare de mandat. Atentie, proiecte importante, nu simple plantari de copaci. Vorbim despre peste 1400 de blocuri anvelopate exclusiv pe fonduri europene, peste 300 de parculete si locuri de joaca reabilitate, poduri, parcare subterana, reamenajarea totala a unor bulevarde emblematice ale sectorului, peste 100 de unitati de invatamint reabilitate complet, parcuri reabilitate, parc nou etc. Toate aceste proiecte exista, au schimbat fata sectorului 3, iar pentru cei care vor sa le parcurga te toate, ii invit pe www.primarulnonstop.ro. Acolo le gasiti pe toate.

Am reusit aceste lucruri impreuna cu locuitorii sectorului 3, carora vreau sa le multumesc pe aceasta cale si carora vreau sa le spun ca toata sinceritatea ca nu am crutat niciun efort in tot acest timp cat am fost si sunt in slujba lor. Am facut si greseli, nimeni nu este perfect, dar imi place sa cred ca suma lucrurile bune este mult mai mare decat cea a greselilor. Si sper ca acest lucru se vede atunci cand te plimbi prin sectorul 3, chiar daca locuiesti aici, sau daca ajungi aici din alte sectoare ale Capitalei.

Deci vreti sa setati un obiectiv ambitios pentru toate sectoarele capitalei, un proiect pe zi?

Nu. Unul si mai ambitios. Pentru ca vorbim de un partid local, cu o agenda exclusive locala, cred ca putem face mai mult. Daca aceste lucruri au fost posibile sub patronajul unor partide mari, va dati seama ce am putea face daca reusim sa preluam puterea la nivel local. Daca vom hotari noi, la prima mana, ceea ce avem de facut? Daca vom implementa rapid toate nevoile noastre la nivelul administratiei locale?

Acesta este motivul pentru care va invit alaturi de Bucuresti 2020, sa ne luam soarta in propriile maini, sa muncim si sa reusim ca peste patru ani sa putem vorbi de un bilant de doua proiecte pe zi, nu doar la nivelul unui sector, ci la nivelul intregului Bucuresti. Se poate! Sta in puterea noastra sa reusim.