Robert Turcescu arunca pe piața o informație BOMBA: s-a dat un telefeon in Romania de la cel mai inalt nivel

Deputatul PMP, Robert Turcescu, susține că are informații conform cărora, la nivelul finanțelor mondiale, s-a decis ca Mugur Isărescu să continue încă doi ani în funcția de guvernator al Băncii Naționale. Ulterior acestei decizii s-a dat un telefon în România.

Informația vine în contextul în care mandatul lui Mugur Isărescu se apropie de final, iar Liviu Dragnea și PSD ar forța o debarcare a acestuia, la votul din Parlament.

”Mugur Isarescu va mai sta inca doi ani in fruntea BNR. Cel putin doi ani! S-au purtat niste discutii interesante in stratosfera Finantelor mondiale. Si apoi s-a dat un telefon in Romania.”, scrie Robert Turcescu.