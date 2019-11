Robert Turcescu, despre lipsa unei confruntari Iohannis vs Dancila: 'V-o spun ca om, care a moderat o dezbatere tensionata, in 2009, intre Basescu și Geoana'

Deputatul PMP Robert Turcescu nu crede că Viorica Dăncilă se va prezenta, marți, la BCU, unde președintele Klaus Iohannis organizează un eveniment, în care va intra în dialog cu jurnaliști, politologi și formatori de opinie cu privire la primul său mandat, precum și la viziunea pentru al doilea.

„Nu cred că Viorica Dăncilă va merge, mâine, să facă circ în fața BCU. S-ar pune într-o situație destul de penibilă”, a afirmat Robert Turcescu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Cu toate acestea, deputatul PMP acuză lipsa dezbaterilor electorale din România și a rememorat momentul 2009, când el însuși modera o confruntare de acest gen între Traian Băsescu și Mircea Geoană.

„De cealaltă parte, să știți că mie mi-a lipsit și îmi lipsește, în continuarea, dezbaterea între candidați din România. Adică nu e nimic rău, și v-o spun ca om, care a moderat o dezbatere tensionată, în 2009, între Traian Băsescu și Mircea Geoană. Dezbaterea nu e un show de televiziune. Lumea probabil așa gândește.



Ca organizator al dezbaterii, împreună cu Ministerul pentru Politici Publice de la acel moment, am luat staffurile de campanie, coordonatorii de campanie, am stabilit ce teme urmează să abordăm. E vorba de un raport către țară și de un moment foarte bun, în care se pot face comparații între viziunea unui candidat vs. viziunea celuilalt candidat.



Sigur, pe Dăncilă o privesc de multă vreme deja cu un soi de compasiune. Se vede de la o poștă. E prea mare căciula pentru căpușorul domniei sale. (...) Nu e de ajuns doar să vrei, de multe ori trebuie să și poți”, a adăugat Robert Turcescu.