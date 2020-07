Robert Turcescu: Firea a fost anunțata de baieții din Sistem ca au lasat-o din brațe! Urmeaza sa vina DNA

Deputatul PMP, Robert Turcescu, consideră că Robert Negoiță este ”capul” lăsat de băieții din Sistem în patul Gabrielei Firea pentru a-i transmite că ”au lăsat-o din brațe”. Turcescu arată Firea va fi ”trădată” primarii PSD și prevede o ”vizită” din partea procurorilor DNA.

”Știți de ce e nervoasă Firea după "trădarea" lui Negoiță? Nu plînge de dorul lui, va asigur! Alta e problema: semnalul dat de Negoiță e, de fapt, semnalul dat de niște băieți din Sistem care au susținut-o sa ajungă in fruntea Primăriei si i-au ținut si spatele vreme de citiva ani buni. Și "baietii" au anunțat-o- si o anunta aproape in fiecare zi! - ca au lasat-o din brate. Ieri Negoiță, miine Baluta, poimiine vine DNA... Asa se scrie istoria!

De-asta vorbeste Firea de faptul ca s-a apasat un buton nuclear impotriva ei, doar nu credeti ca Negoiță singur e capabil sa produca vreo fusiune si s-o duca pe madamă la implozie! Negoiță e doar mesagerul public, e capul de cal pe care i l-au lasat in pat "băieții".

Luati-va popcorn, in ritmul asta madama cred ca renunta la o noua candidatură...”, scrie Robert Turcescu.