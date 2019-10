Robert Turcescu ii propune o lovitura de maestru lui Iohannis: premierul care va duce 100% la alegeri anticipate

Deputatul PMP, Robert Turcescu, susține că în cazul în care Ludovic Orban nu va reuși să își treacă guvernul prin Parlament, atunci Klaus Iohannis ar trebui să forțeze alegerile anticipate, adică căderea unui al doilea guvern consecutiv. Turcescu îi propune lui Klaus Iohannis să îl nominalizeze pe Traian Băsescu pentru funcția de premier, iar atunci este sigur că Tăriceanu, Ponta și Viorica Dăncilă nu-l votează sub nicio formă.

”Sa zicem ca Tariceanu, Ponta, Barna si Veorica nu-si lasa partidele sa voteze Guvernul Orban. Bineee...

Ca sa citez din clasicul ala micut, sef la USR, care pe vremuri era mare specialist in fonduri europene, daca as fi presedinte stiti pe cine as nominaliza a doua oara ca prim-ministru?

Ei bine, ati ghicit: pe Traian Basescu insusi! Atunci sa vezi chinuri pe Tariceanu, Ponta si Veorica, ba chiar pe Barna insusi: il voteaza sau mergem la anticipate?

Mai, baieti, mai ginditi-va, ca niciodata nu se știe ce va astepta! Viata, aia politica mai ales, e plina de surprize”, scrie Turcescu.