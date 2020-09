Robert Turcescu povestește o intamplare din 2016 cu Nicușor Dan și Gabriela Firea: Fie roata și patrata, tot se-ntoarce ea odata!

Deputatul PMP Robert Turcescu, fostul candidat al formațiunii pentru funcția de primar general al Capitalei, relatează cum în campania din 2016, a fost și el în situația pe care o acuză acum Nicușor Dan, anume lipsa unei confruntări cu Gabriela Firea, numai că la vremea respectivă lui Nicușor Dan nu-i păsa de principiul pe care îl acuză acum.

„In 2016, la o singura dezbatere tv am avut ocazia sa ma intersectez cu Gabriela Firea. Se intimpla la Digi 24 si in studio era si Nicusor Dan. Care Nicusor a fost politicos cu doamna, atent sa n-o prea supere. Eu, cum ma știți, pac, la rasboiu: cu facturile taiate de firma ei, sute de mii de euro, la Oltchim, cu una, cu alta. Cind am iesit din emisie Nicusor zimbea fericit ca eu o facusem praf pe Firea si el tăcuse mulțumit, iar Firea era vînătă de supărare si a plecat fara sa ne mai salutăm. Eu am zis ca e doar o suparare de moment, dupa care am vazut ca madama a refuzat sa mai apara la vreo emisiune de televiziune in care eram si eu invitat in postura de candidat la Primaria Capitalei, desigur.

Asa se face ca mai toata campania am tot strigat ca vreau confruntari cu Firea si ea n-a mai vrut. In schimb, Nicusor Dan si Catalin Predoiu erau prin platouri tv zi de zi cu doamna si se purtau "elegant" fara s-o atinga cu o floare. Eu strigam de pe margine, bai, fiti atenți ca numai gura e de ea, bai, fiti atenti ca va fi jale, ei nimic!

Cind am vazut ca nu pot merge la confruntari, i-am sunat pe Nicusor si pe Predoiu rugindu-i sa nu mai accepte dezbateri cu Firea in absenta mea ca nu e corect. I-a durut in... "Ce sa facem, mi-au spus, trebuie sa mergem chiar si in formula asta ca, deh, e campanie și vrem sa ne prezentam ideile, programele". Băi, dar nu-i corect, sintem competitori egali, hai sa facem dezbateri cu toții. As, ti-ai găsit...

Finalul il știți. Patru ani pierduți pentru Bucuresti. Azi Nicusor vrea dezbateri cu Firea, dar Firea zice pas. Pentru ca in viață intotdeauna, dar întotdeauna, fie roata si pătrată, tot se-ntoarce ea odată!

Totuși, Nicusor, nu fi trist! Uite, vorbesc eu cu Traian Băsescu sa aveti o dezbatere față in față. Iti garantez ca va fi de o mie de ori mai interesantă decit cea cu Firea. Plus ca mai inveti cite ceva...”, a scris Robert Turcescu pe pagina sa de Facebook.